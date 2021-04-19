Похудевшая на 21 кг Долина показала, как выглядит на снимках без обработки

“Ни одного грамма фотошопа, просто очень хороший свет и сброшенные 21 кг. Выкладываю это фото только для того, чтобы вселить надежду в вас, милые женщины – любая из вас может хорошо выглядеть, только нужно приложить немного усилий”, – написала артистка.

В комментариях к публикации она отметила, что похудела, соблюдая принципы интервального голодания.

“Ем дважды в день: в промежутке от 09.00 до 10.00 и потом в 15.00. Все дело в интервальном голодании – оно у меня длится около 19 часов. Поэтому такой результат. После 15 только вода. Можете проверить. Главное – выдержать. Сначала очень тяжело, потом привыкаете”, – заявила Долина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

Контекст:Долина – советская и российская эстрадная джазовая певица, актриса, с 2003 года – член партии “Единая Россия”.

1 апреля российский певец Алексей Глызин опубликовал в сети совместное фото с Долиной, на котором она выглядит не так, как на снимках в свое микроблоге.

—