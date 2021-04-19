Похудевшая на 21 кг Долина показала, как выглядит на снимках без обработки
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Ни одного грамма фотошопа, просто очень хороший свет и сброшенные 21 кг. Выкладываю это фото только для того, чтобы вселить надежду в вас, милые женщины – любая из вас может хорошо выглядеть, только нужно приложить немного усилий”, – написала артистка.
В комментариях к публикации она отметила, что похудела, соблюдая принципы интервального голодания.
“Ем дважды в день: в промежутке от 09.00 до 10.00 и потом в 15.00. Все дело в интервальном голодании – оно у меня длится около 19 часов. Поэтому такой результат. После 15 только вода. Можете проверить. Главное – выдержать. Сначала очень тяжело, потом привыкаете”, – заявила Долина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:Долина – советская и российская эстрадная джазовая певица, актриса, с 2003 года – член партии “Единая Россия”.
1 апреля российский певец Алексей Глызин опубликовал в сети совместное фото с Долиной, на котором она выглядит не так, как на снимках в свое микроблоге.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет