 

Торпедоносец времен Второй мировой приземлился на пляже во Флориде

19.04.2021, 12:38, Новости дня
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Палубный торпедоносец-бомбардировщик TBM Avenger времен Второй мировой войны сел на пляже в американском штате Флорида рядом с отдыхающими.

Самолет пролетел над головами купающихся людей, в нем был только летчик, сам самолет принадлежит музею Valiant Air Command, Inc, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

«Хорошая новость: с пилотом все в порядке. Не очень хорошая новость: восстановление Avenger может занять несколько лет», – сказали в музее.

У самолета отказал двигатель, летчик пытался добраться до аэродрома, но после передумал и сел на воду. В результате инцидента обошлось без пострадавших.



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