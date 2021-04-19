Торпедоносец времен Второй мировой приземлился на пляже во Флориде
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Палубный торпедоносец-бомбардировщик TBM Avenger времен Второй мировой войны сел на пляже в американском штате Флорида рядом с отдыхающими.
Самолет пролетел над головами купающихся людей, в нем был только летчик, сам самолет принадлежит музею Valiant Air Command, Inc, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
«Хорошая новость: с пилотом все в порядке. Не очень хорошая новость: восстановление Avenger может занять несколько лет», – сказали в музее.
У самолета отказал двигатель, летчик пытался добраться до аэродрома, но после передумал и сел на воду. В результате инцидента обошлось без пострадавших.
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