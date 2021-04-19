Умер прославленный советский хоккеист Виктор Шувалов

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Виктор Шувалов скончался на 98-м году жизни, информирует пресс-служба Федерации хоккея России.

«Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича, всем, кто знал его и работал с первопроходцем отечественного хоккея», – передает ТАСС сообщение ФХР.

Виктор Григорьевич Шувалов родился 15 декабря 1923 года в селе Наборные Сыреси (Симбирская губерния; ныне на территории Атяшевского района Республики Мордовии). Через несколько лет семья переехала в Челябинск.

В 1937 г. Виктор Шувалов начал играть в хоккей с мячом и футбол в команде Челябинского станкостроительного завода №78 им. Серго Орджоникидзе. Во время Великой Отечественной войны работал токарем на Челябинском тракторном заводе.

С 1946 г. Виктор Шувалов играл в футбол и хоккей с мячом в составе команды «Дзержинец» (Челябинск). Через год коллектив стал участвовать в соревнованиях по хоккею с шайбой. Шувалов выступал на позиции центрального нападающего.

В 1949 г., получив приглашение из Москвы, перешел в команду Военно-воздушных сил Московского военного округа (ВВС МВО). В ее составе стал трехкратным чемпионом СССР по хоккею с шайбой (1950/1951, 1951/1952, 1952/1953). 7 декабря 1950 г. избежал смерти в авиакатастрофе, в которой погибли большинство игроков ВВС МВО. Команда направлялась из Москвы в Челябинск на матч с «Дзержинцем». Шувалов, ранее игравший за челябинский клуб, не был включен в состав решением куратора команды – Василия Сталина (сына главы советского государства Иосифа Сталина).

В 1950-1952 гг. Виктор Шувалов также выступал в чемпионате СССР по футболу за столичный клуб ВВС. Провел в его составе 75 игр, забил 25 мячей. В 1950 г. был включен в список 33 лучших футболистов сезона.

В 1953-1957 гг. выступал за хоккейный клуб ЦДСА/ЦСК МО. В его составе дважды выиграл чемпионат страны (1954/1955, 1955/1956). В сезоне 1952/1953 гг. стал лучшим бомбардиром первенства СССР (44 шайбы).

В 1957-1958 гг. был играющим тренером СКА (Калинин, ныне Тверь).

В общей сложности в чемпионатах СССР провел 150 матчей, забросил 222 шайбы.

В 1954-1956 гг. Виктор Шувалов входил в сборную СССР по хоккею с шайбой. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат мира (1954 – первое участие сборной в ЧМ, 1956) и один раз (1955) стал его серебряным призером.

В 1956 г. в Кортина-д’Ампеццо (Италия) в составе сборной СССР по хоккею с шайбой стал победителем VII зимней Олимпиады. На чемпионатах мира и зимних Олимпийских играх провел 22 матча, забросил 18 шайб.