Попова заявила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса

В РФ формируются новые штаммы коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов», – цитирует РИА «Новости» Попову.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в крупных городах РФ необходимо ввести специальные режимы и правила борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства РФ получил регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления всех штаммов коронавируса, циркулирующих на территории России.