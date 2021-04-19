 

Попова заявила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса

19.04.2021, 12:38, Новости дня
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В РФ формируются новые штаммы коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас есть мутации, которые мы описываем в Российской Федерации, мутации, не свойственные пока ни одному из описанных за рубежом штаммов», – цитирует РИА «Новости» Попову. 

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в крупных городах РФ необходимо ввести специальные режимы и правила борьбы с коронавирусной инфекцией. 

Напомним, Центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства РФ получил регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления всех штаммов коронавируса, циркулирующих на территории России.



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