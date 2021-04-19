 

Песня со словами «Не нужен мне берег турецкий» стала новым гимном Ростуризма

19.04.2021, 12:37, Разное
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Песня «Летят перелетные птицы» (музыка Матвея Блантера, стихи Михаила Исаковского) стала официальным гимном Ростуризма. Об этом было объявлено на заседании ведомства.

По мнению управленцев, содержание композиции призывает россиян отказаться от популярных зарубежных направлений для отдыха и обратить внимание на родные просторы. Более того, отдельные строки произведения приобретают особую актуальность в текущее время.

Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна.

– Михаил Исаковский написал эти гениальные строки в 1948 году, когда и так большинство жителей нашей страны предпочитали внутренний туризм, но насколько актуальными они являются сегодня. Мы закрыли Турцию и Танзанию, прорабатывается вопрос по Чешской Республике. Отдыхать дома всегда лучше. У нас самая большая страна мира по площади,а значит, и тех же достопримечательностей у нас гораздо больше. Кроме того, везде говорят по-русски, не нужно изучать иностранные языки. Ты можешь быть уверен, что тебе не обманут, – прокомментировала решение Ростуризма его глава Зарина Догузова.

В качестве официального гимна в ведомстве решили использовать исполнение Иосифа Кобзона. Таким образом, в Ростуризме намерены и отдать уважение народному артисту СССР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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