 

Политолог Усов о деструктивных планах Лукашенко: Решил уйти из истории, спалив до тла страну

19.04.2021, 12:36, Разное
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Александр Лукашенко доказал, что готов пойти на многое, чтобы удержать власть в ежовых рукавицах. Цена протеста стала слишком высока, а коллективный Запад не хочет идти на существенные риски и вступать в серьезную конфронтацию с политиком.

Политолог Павел Усов опасается того, что в голове Батьки могут зреть планы, которые неминуемо приведут к краху государственной системы. Среди них на первом месте стоит возможная отмена выборов, считает эксперт.

Кроме того, Лукашенко не посчитает лишним выдворить из страны всех “экстремистов” и “террористов”. За этим, вероятно, последует создание массовой государственной партии.

Что касается сотрудничества с Россией, то, по мнению Усова, последний диктатор Европы может дать зеленый свет на размещение российской военной базы в Белоруссии. Специалист убежден, что такая система станет крайне хрупкой и развалится еще при жизни Александра Григорьевича.

Усов выразил предположение, что Лукашенко решил уйти из истории, спалив до тла страну. Как выражалась в свое время маркиза де Помпадур, после меня хоть потоп.



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