 

Володин напомнил Западу о судьбе Ассанжа и Сноудена

19.04.2021, 12:36, Разное
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Если бы публикации Ассанжа и Сноудена были направлены против России, Китая и других конкурирующих с США стран, Запад причислил бы их к борцам за свободу, считает Володин.

Спикер подчеркнул, что Россия исходит из принципов невмешательства в дела суверенных государств. Но в текущих условиях необходимо дать оценку действиям тех стран, где нарушаются права человека, сказал председатель ГД.

“В США это граждане, пришедшие обсудить итоги выборов и обвиненные в терроризме с мерой наказания 25 лет тюремного заключения, в Прибалтике, на Украине, в Великобритании — осужденные и гонимые», — считает Володин.

По словам спикера, он займется изучением материалов о судьбах людей, пострадавших за защиту прав граждан от властей этих стран.



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