В России зарегистрировали первый экспресс-тест на антитела к SARS-Cov-2 после вакцинации



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Новая технология построена на основе метода иммунохроматографического анализа — реакции между антигеном и соответствующем антителом, сообщили РБК в пресс-службе «Рапид БИО». Для проведения теста необходима капля крови, поэтому в комплект входит стерильный ланцет, спиртовая салфетка и пипетки для переноса образца.

Результат будет готов через 15 минут, точность теста составляет 96%. Как отметили в «Рапид БИО», реагенты «настроены» под существующие вакцины, в первую очередь — под «Спутник V». Однако тест определяет также антитела IgG после перенесенного COVID-19.

Как сообщил один из основателей «Рапид БИО» Семен Покацкий, тест можно проводить как до вакцинации, чтобы определить возможный титр антител (или их отсутствие), так и после для контроля формирования иммунного ответа.

Ранее ученые научно-исследовательского Института эпидемиологии Роспотребнадзора создали первую в мире тест-систему для определения вирусной нагрузки у пациентов с SARS-Cov-2. Набор реагентов позволит определить РНК коронавируса в любых биоматериалах: в мазках из носоглотки, мокроте, фекалиях и крови. Также тест-систему можно применять для обследования объектов окружающей среды на наличие РНК коронавируса — например, поверхностей, которых касался зараженный.

Новая разработка поможет врачам получить информацию о степени заразности пациента, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, а также отслеживать динамику изменения вирусной нагрузки.