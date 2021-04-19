 

Новый игровой смартфон от Redmi с 144-герцевым экраном Samsung AMOLED E4 поразил главу компании

19.04.2021, 12:32, Разное
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Новый игровой смартфон Redmi, поразивший главу компании, оснастили экраном Samsung AMOLED E4 с частотой смены изображений в 144 Герца. Кроме того, устройство получило быструю 67-Ваттную зарядку и боковые кнопки.
Очередной смартфон от бывшего суббренда Xiaomi Redmi пополнит сегмент игровых мобильных устройств. Информацию о грядущей новинке обнародовало китайское издание Sina Finance, по информации журналистов, регулятор 3C недавно одобрил девайс, получивший модельный номер M2104K10C. По аналогии с Black Shark, инновация предназначена для управления во время игр.

Для того, чтобы поразить покупателей, в новом смартфоне установили «долгоиграющий» аккумулятор, емкость которого будет превышать 4,5 тысячи мА•ч. Кроме того, батарея получила поддержку быстрой зарядки мощностью в 67 Ватт. Быстродействие аппарату обеспечивает однокристальная мобильная платформа Dimensity 1200. Каким будет объем оперативной памяти и вместительность флэш-накопителя, пока не известно.

Нет точных данных и о разрешениях камер, как и о точном их количестве, однако главный фото-видео-датчик здесь Sony IMX686 на 64 мегапикселя. Фронтальный же объектив специалисты Redmi расположили в отверстии на дисплейной панели. Если верить главе ставшего недавно самостоятельным бренда Лу Вейбингу, он уже начал пользоваться аппаратом и не может выпустить его из рук. Официальная презентация смартфона должна состояться уже до конца текущего месяца. На полках магазинов девайс появится с ценником примерно в 300 долларов.

Источник: www.ixbt.com



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