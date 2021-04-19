 

Что будет, если долго сидеть в туалете

19.04.2021, 12:32, Разное
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Эксперты рассказали об опасности длительного нахождения в туалете и, в частности, сидения на унитазе. Для мужчин и женщин это может грозить серьёзными нарушениями работы организма и появлением заболеваний выделительной системы.
Оптимальное время дефекации составляет не больше 5 минут. За это время кишечник испражняется и, как правило, находиться на унитазе нет необходимости. Несмотря на это, многие люди предпочитают захватить с собой в уборную смартфон или книгу и проводят порой до 15 минут в сидячем положении. Из-за этого кровь застаивается в области малого таза и, как следствие, развивается геморрой. Возможны даже появления кровянистых выделений в кале, а всё усугубляет снижение чувствительности прямой кишки. Из-за долгого нахождения на унитазе возможно защемление седалищного нерва, что приводит к неприятным болевым ощущениям.

Вышеописанные заболевания появляются вне зависимости от пола, но у мужчин и женщин могут развиваться уже специфические расстройства. В частности, у представителей мужского пола существенно повышается риск простатита, что в итоге может привести к импотенции. Из-за задержки в туалете могут также расширяться вены семенного канатика, а это чревато бесплодием. У женщин, предпочитающих сидеть на унитазе дольше 10 минут, расширяются вены органов малого таза, а это негативное сказывается на мочеполовой и репродуктивной системе. Медики объяснили, что бывают случаи запоров и требуется больше времени для дефекации, но в этом случае следует обратиться к врачу.

Источник: aqua-rmnt.com



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