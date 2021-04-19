Китайский Huawei обвинили в шпионаже за пользователями в Нидерландах

Компания Huawei из Китая могла получить незаконный доступ к данным, которые были в распоряжении мобильного оператора из Нидерландов KPN Mobile. Такие обвинения прозвучали по адресу гиганта индустрии из Поднебесной.

Нидерландские СМИ публикуют разоблачительные материалы со ссылкой на некий секретный отчет. Согласно документу, которого, конечно же, никто не видел, Huawei мог не только получать персональные данные европейских абонентов, но и организовывать прослушивание их телефонных разговоров.

Объектом при этом якобы стали высшие чиновники страны, в том числе и глава правительства Нидерландов. Также есть подозрения, что Huawei действовал в интересах китайских спецслужб.