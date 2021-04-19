 

Мнение: Англичанка гадит

19.04.2021, 12:26, Разное
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Забавно, что тяжким делом “переформатирования блога” занялся и веселый (но обремененный многочисленным семейством) фрик Галковский. Причем капитально! Правда, взялся он за свой видеоблог на Ютубе – и взялся круто. Похоже, для переформатирования это семейство привлекло какого-то айтишника или, бери выше, “консультанта”.

“Консультант” сразу взял быка за рога – и, похоже, наговорил “мэтру” массу нелицеприятных вещей, в духе “всё, что вы делали до этого – полный позор!” Критике, очевидно, подверглись особенности роликов, которые сам Галковский считал ключевыми и “авторскими”: новый “консультант” посчитал, что ролики были
а) безмерно затянуты
б) велись в слишком медленном темпе
в) перегружены посторонними действиями, вызывающими у публики отвращение (например, демонстрацией того, как Галковский ест)

В итоге постановили “все переделать к чертовой матери!” Сказано – сделано. На канал выложили новые “сокращенные” версии, видимо, самых популярных – про “были ли американцы на луне” или там “про древнюю хронологию”. Сокращенные версии – те же лекции, но самым безжалостным образом порезанные. Из речи лектора вырезали все “длинноты”, все ненужные отступления и все процессы еды – в результате вместо роликов на 55-60 минут получилось нечто прыгающее на 15 минут. Зрелище порезанного Галковского – тоже, надо сказать, то еще…

А сегодня уже и “большой ролик” в НОВОМ формате!

Из “прошлого” сохранен разве что нелепый наряд. Из нового – революционные изменения: несчастного Галковского заставили просто ЧИТАТЬ ТЕКСТ (видимо, по суфлеру) – это раз; во-вторых – отобрали у него еду и даже питьё; в-третьих (самое ужасное) – еще и вынудили говорить раза в два быстрее!

В общем – оставили от прежнего “теплого и лампового” Друга Утят буквально рожки да ножки. Гадаю – откуда ж взялся этот “консультант”? Как это он смог до такой степени скрутить нашего нарцисса буквально в бараний рог? И главное – ЗАЧЕМ?? Неужели семейство посчитало, что видеоблог приносит слишком мало денег, и надо больше?!

Честно говоря, сомневаюсь, что “перестройка” вообще пошла на пользу. Нет, и прежний формат был ужасен, спору нет; но по сравнению с тем, что стало… Читающий по суфлеру несчастный старик стал совсем уж неотличим от какого-то “лектора Общества Знание” в колхозном клубе. Дерганые “старые ролики в удобном формате” (так это теперь называется) – как я вижу, никакой взрывной популярности так и не обрели.

Боюсь, коварные англичане подослали Галковскому какого-то прохиндея вместо консультанта.

Источник: Размышления вольного социолога



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