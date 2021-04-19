Счастливые дети – Личное мнение

А вы знаете, чего больше всего боятся наши селебрунишки? В чём самый-самый главный их страх?

Все публичные врушки больше всего боятся, что вы узнаете, насколько они плохие родители.



Фото: Соцсети

Именно поэтому в Эскортограме — сплошь мамская благодать. Завтраки для детей лично Луи Виттон накрывает, да.

Смотрите, мол, какая я умница — всё для детей делаю! А что же на самом деле?

А на самом деле, всё очень грустно. Мамка шляется где-то. Папки нет. Идиллия — лишь на фото. А в жизни — дети с няньками из Юго-Восточной Азии.

Мама — на премьере. Папа — на тусовке в туалете ночного клуба. Счастливая фоточка — в Инстаграм.

Хуже всего — праздники. Селебврунишки считают, что загул с себе подобными — их работа. А дети дома — опять одни.

Я разговаривала как-то с одним «звёздным» мальчиком. Он сказал очень серьёзно, не по-детски так: ненавижу праздники.

А я вспомнила, как любила их в детстве. Мама — дома, папа тоже. С мамой готовим что-нибудь вместе, с отцом — поиграем. В будни они на работе, я — в школе, а вот праздники были настоящими праздниками. Лучшие воспоминания детства.

Стоит ли удивляться потом, что дети, которые ненавидят праздники, вырастая, ведут себя отвратительно?

Как можно лишать детей ощущения праздника? И ведь совсем немного нужно для того, чтобы ребёнку было хорошо! Достаточно лишь вместе чем-то заняться, побыть семьёй.

«Сделай бокс» — это наборы для гарантированно вкусной и красивой выпечки, которую можно приготовить не только самой, но и вместе с детьми.

Скоро Пасха — в «Сделай бокс» появилась новая тематическая серия наборов для выпечки и декора яиц к Пасхе в едином стиле.

В каждый набор входят:

• смесь для приготовления куличей и смесь для имбирного печенья, которое станет основой для творожной пасхи;

• разноцветные глазури, миксы посыпок и сахарный декор

• формы для выпечки;

• пластиковая пасочница

• пищевые красители, наклейки и наборы для декора яиц;

• подарочные коробочки и пакетики;

• подробная пошаговая инструкция с фото

«Сделай бокс» — это очень удобно и быстро. Всё готовое, включая формы для кулича и пасхи.

Весь декор продуман и подобран таким образом, что идеально сочетается. С такими наборами со сложной пасхальной выпечкой справится любой! Даже тот, кто к плите в жизни не подходил. Да что там — даже ребёнок, и тот с лёгкостью приготовит и замесит тесто.

Ещё и выпечет кулич «как у бабушки», а может, и красивее.

Всего в пасхальной серии 11 наборов в разных стилях: детские — «Панды», «Зайчики», «Совушки», «Единороги». Весенние — «Розы», «Шиповник», «Нежность», «Бабочки». Традиционные: «Рустик», «Фарфор», «Пасха красная».

Можно выбрать один набор, а можно — несколько. И создать пасхальный стол, которого точно не будет больше ни у кого.

Есть желание пилить фоточки стола в Инстаграм? Так «Сделай бокс» — гарантированно инстаграмный набор, который не стыдно выложить в социальные сети.

Со «Сделай бокс» точно получится гарантированно вкусный и гарантированно красивый пасхальный стол, оформленный в едином стиле, фотографиями которого не стыдно похвастаться в Инстаграме.

Полюбоваться разными наборами «Сделай бокс» (а они бывают не только пасхальные, но и самые разные — от печенья разных видов до эскимо и безе) и сделать заказ можно по ссылке.

На Ozon, и Wildberries «Сделай бокс» тоже продаются.

Но главное — это не красивые фоточки и даже не красивый стол. Намного важнее время, которое вы проведёте вместе с ребёнком и получите результат — нет, не только красивую и вкусную выпечку, но и ощущение праздника.

А вы любите праздники? За что?

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