Мнение: Беспроигрышная гапоновщина

То, что происходит сегодня с Алексеем Навальным в покровской ИК-2 – это казнь без приговора. Не допуская к нему врачей, которым он доверяет, Навального убивает.

Уже весь мир требует допустить к Навальному врачей, которым он доверяет. 78 мировых знаменитостей, включая Джоан Роулинг и пятерых Нобелевских лауреатов по литературе требуют допустить к Навальному врачей, которым он доверяет. ЕС, The New York Times и The Washington Post просят допустить к Навальному врачей, которым он допускает. Недопуск к Навальному врачей, которым он доверяет, уже стал мировой новостью…

И тут произошло то, о чем принято говорить «побольше таких друзей – и врагов не надо».

Прозвучал призыв выйти на несанкционированный митинг, мол, «…нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. В такие моменты решения надо принимать мгновенно, потому что они решения могут изменить все. Сейчас именно такой момент…. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем митинг сейчас» (отсюда).

Парни, вы в своем уме? Митинг ни на йоту не приблизит предоставление Навальному медицинской помощи. Скорей, даже наоборот. Если в какой-то из башен Кремля и задумались о допуске к Навальному врачей, которым он доверяет, то теперь этих здравомыслящих просто затопчут аргументами типа «Вы хотите, чтобы в городах и весях России начали скандировать, что «Путин зассал»?

Понимаю тех, кто призвал 21 апреля выйти на митинг. Возможно, они испугались, что к Навальному могут допустить врачей, которым он доверяет, и это может произойти без их участия. По требованию ЕС, мировых знаменитостей, врачей, депутатов, прессы… Вот и прозвучало, что «… нужно действовать быстро».

Рискую навлечь на себя гнев «прогрессивной общественности», но не могу молчать. Призыв выйти 21 апреля на несанкционированный митинг попахивает гапоновщиной. Это же очевидно, что 21 апреля произодйет омновский беспредел, что к утру 22 апреля тысячи людей будут задержаны и в лучшем случае получат административные аресты, в худшем – уголовные дела.

Что удивительно, для инициаторов такой «помощи» Навальному ситуация беспроигрышная. Если к Навальному допустят врачей, которым он доверяет, можно будет смахнуть пот с лица и выпустить видеролик, что и мы старались… Если не допустят, можно будет выпустить видеоролик, что в России окончательно победил фашизм, что мирных людей, мирно требовавших допустить к Навальному врачей, которым он доверяет, позакрывали в тюремные камеры.

Только беспроигрышность эта попахивает гапоновщиной…

