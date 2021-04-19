Шепелев обнародовал имя новорожденного сына

“Прошу при государственной регистрации рождения моего сына по достигнутому между родителями согласию присвоить ребенку имя Шепелев Тихон Дмитриевич”, – написано в записке.

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Публикация от Дмитрии * Шепелев (@dmitryshepelev)

Контекст:Шепелев и Тулупова состоят в отношениях с 2016 года. В начале февраля 2021 года Шепелев сообщил, что у них вскоре родится общий ребенок. 26 марта ведущий заявил, что во второй раз стал отцом.

От предыдущих отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года, у Шепелева есть сын Платон (2013). Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.

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