 

Король Таиланда помиловал девять украинцев – обмудсмен

19.04.2021, 11:50, Новости дня
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Она написала, что двое украинцев получили помилование в виде сокращения сроков наказания на 1/6 от актуального (без учета проведенного в тюрьме времени), один – на половину, а шестерым гражданам сократили срок и освободили дальнейшего отбывания наказания. 

Шесть украинцев уже вернулись в страну, трое – остаются в Таиланде отбывать наказание, уточнила Денисова и поблагодарила короля Раму Х за помилование украинских граждан. Сколько всего в тюрьмах Таиланда находится украинских граждан, она не уточнила. 

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/5324570310949008

В октябре 2020 года король Рама Х помиловал всех украинцев, которые на тот момент были в исправительных учреждениях страны. Семь граждан вернулись тогда в Украину, остальным сократили сроки, сообщало посольство Украины в королевстве. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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