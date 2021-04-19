В Чехии заявили, что боеприпасы во Врбетице взорвались случайно. Спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии

По словам Хамачека, во время первого взрыва “произошло нечто иное, чем планировалось”. Он признал, что, по мнению следствия, вполне вероятно, что боеприпасы должны были находиться в Болгарии во время запланированного взрыва.

Хамачек считает, что дело могло быть связано с болгарским торговцем оружием Эмилианом Гебревом, который был отравлен в 2015 году, но пережил атаку. Журналисты писали, что к его отравлению могут причастны сотрудники российского ГРУ. Также журналисты установили, что во время попытки отравления Гебрева в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев, известный как Сергей Федотов. Он же мог участвовать в отравлении “Новичком” бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.

Глава МВД Чехии отметил что власти страны уже сотрудничают с Болгарией в расследовании взрывов. Хамачек также сообщил, что российские агенты активно интересовались этим районом до взрыва. При этом, он не уточнил, были ли они на месте.

Контекст:16 октября 2014 года в чешской деревне Врбетице взорвался склад, в котором хранилось 58 тонн боеприпасов, отмечает Lidovky. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

Власти Чехии заявили о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Россиян объявили в розыск.

17 апреля глава министерства внутренних дел Чехии, и.о. главы МИД Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии и потребовала их покинуть страну до конца дня 19 апреля.

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