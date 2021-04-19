 

“Дорого болеть нам обходится”. Как выглядит Loboda после COVID-19

19.04.2021, 11:50, Новости дня
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“Долго я бездельничала… Вышла на работу. Четвертый день, как белка в колесе. Дорого болеть нам все же обходится. До конца апреля я вне доступа”, – написала она.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:О том, что у нее COVID-19, Loboda сообщила 1 апреля.
Россия находится на пятом месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В стране зафиксировали более 4,6 млн случаев болезни. Умерли от COVID-19 более 104 тыс. человек, выздоровели почти 4,3 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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