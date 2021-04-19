Навального переводят в больницу – ФСИН

Об этом пресс-центр управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ в регионе проинформировал 19 апреля.

В ведомстве заявили, что эта больница “в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами”.

“В настоящее время состояние здоровья Алексея Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия”, – утверждают в управлении.

Контекст:Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца. В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию во Владимирской области, в городе Покров. Он отметил, что российская тюремная система смогла его удивить. “Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал политик.

Адвокат Ольга Михайлова, которая посетила Навального 25 марта, рассказала, что у политика отнимается правая нога, из лекарств ему дают мазь и таблетки ибупрофена. Жена оппозиционера Юлия Навальная заявила, что у ее мужа еще в СИЗО “Матросская тишина” в Москве начались проблемы со спиной. По ее словам, проблемы усугубились после этапирования Навального во Владимирскую область. Родные политика требуют дать ему возможность лечиться у врачей, которым они доверяют.

31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.

5 апреля Навальный сообщил, что у него сильный кашель и температура 38,1, а в его отряде трех человек госпитализировали с туберкулезом.

12 апреля представители политика сообщили, что с начала голодовки Навальный потерял 8 кг, а с момента приезда в колонию – 15 кг, и весит 77 кг при росте 190 см.

13 апреля управление Федеральной службы исполнения наказаний в РФ по Владимирской области считает “удовлетворительным” состояние здоровья Навального. Туберкулез и коронавирусную инфекцию у оппозиционера якобы не обнаружили. При этом жена Навального после свидания с ним в тот же день написала, что “никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп”. Во время свидания политику, по словам супруги, было тяжело говорить.

Навальный 16 апреля сообщил, что в колонии ему угрожают смирительной рубашкой и принудительным кормлением.

17 апреля врачи оппозиционера Анастасия Васильева и Ярослав Ашихмин 17 апреля заявили о критическом состоянии здоровья их пациента. По их данным, уровень калия в сыворотке крови Навального настолько высокий, что политик может умереть в любой момент.

На следующий день медики сообщили, что пытались попасть в колонию, но их не пустили.

Соединенные Штаты сообщили властям РФ, что они несут ответственность за все, что происходит с Навальным в колонии, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал пустить к политику врачей, которым он доверяет.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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