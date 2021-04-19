Мнение: Мошенничество с картами: теперь за счёт банков

Господа, наши многолетние усилия дали плод. Минфин вместе со Счётной палатой прорабатывают изменения в законах, о необходимости которых мы так долго уже говорим. Идея в том, чтобы ответственность за воровство денег с карт несли не вкладчики банков, а сами банки. Цитирую:

https://tass.ru/ekonomika/11170733

«Сейчас как раз мы параллельно со Стратегией развития финансовой грамотности прорабатываем некоторые законодательные меры. Одна из этих мер — проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли на законодательном уровне решить вопрос возврата денег, когда люди перевели эти деньги, и эти деньги ушли незаконным способом в другой банк или еще как-то на другой счет, чтобы мы могли эти деньги вернуть человеку. Сейчас такой вопрос прорабатывается, он, конечно, значительно ограничит и сдержит мошенников и позволит людям, в том числе и пенсионерам, пожилым людям, вернуть свои деньги», – отметил [глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков].

Это мировая практика. В США, к примеру, любую операцию по карте можно отменить, просто заявив банку, что деньги перевели мошенники. Банк не будет разбираться, как именно вас обманули или, может быть, как у вас украли пароль — банк просто вернёт деньги обратно на ваш счёт, а потом уже сам будет разбираться со злодеями.

В России пока что не так. Банки стараются любыми способами не возвращать деньги — и в тех случаях, когда пенсионер сам отправляет деньги на взятку «полицейским», якобы поймавшим его внука с поличным, и даже в тех случаях, когда жулики списывают деньги со счёта, воспользовавшись одной из многочисленных дыр в системе безопасности банка.

Одно из следствий безответственности банков — видимое их презрение к вопросам защиты денег своих клиентов.

Старое и очень эффективное противоядие от кардеров — листочки с одноразовыми паролями для транзакций на сумму больше 1000 рублей — не внедрена в большинстве крупных банков. Сколько-нибудь гибкая система лимитов, позволяющая настроить, куда можно переводить не больше 5 тысяч, а куда — не больше 100 тысяч, отсутствует как класс.

Нет и очевидной защитной меры для пенсионеров — белого списка надёжных контрагентов, которым пенсионер может платить без контрольного звонка из службы безопасности банка детям пенсионера. Схема реализуется элементарно, в сто раз проще модных свистелок и сопелок с бонусными баллами из банковских онлайн-приложений. Однако даже эта элементарная схема позволила бы пресечь 95% инцидентов с выманиваем денег ещё на этапе, когда пенсионеру говорят «переведите деньги туда-то» или «снимите наличные в таком-то объёме».

Было бы большой несправедливостью сказать, что банки совсем ничего не делают для борьбы с карточным воровством. Работа банков видна невооружённым глазом: табличками в духе «не переводите деньги кому попало» заклеены все банкоматы, а Альфа-Банк, к примеру, даже выплачивает солидное вознаграждение за головы мошенников. Однако, как я показал выше, работа явно ведётся спустя рукава, без включения головы. Если бы у банков была должная мотивация, они давно бы уже сократили объёмы карточного мошенничества в разы.

Надеюсь, что Минфин со Счётной палатой предложат изменить законы так, чтобы вся ответственность за похищение или выманивание денег с банковских счетов легла на банки — так, как это сделано уже во многих развитых капстранах. Банки, понятно, попытаются кастрировать изменения на дальних подступах, — добавить кучу оговорок, усложнить и бюрократизировать процедуру возврата денег, — однако опыт других стран показывает, что мы имеем все шансы вернуть в итоге ситуацию к норме: возложить материальную ответственность на тех, на ком она должна лежать и с моральной, и с практической точек зрения.