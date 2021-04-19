 

Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК Навального экстремистской организацией

19.04.2021, 11:46, Новости дня
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Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) экстремистской организацией, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«В Московском городском суде зарегистрирован иск Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», Некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», общественному движению «Штабы Навального» о признании организаций экстремистскими», – передает слова представителя Мосгорсуда РИА «Новости».

Решение о принятии иска к производству на данный момент еще не принято, дата рассмотрения не назначена.

Эксперты пояснили, что в случае признания этих НКО экстремистскими организациями, они больше не смогут работать в России. Также будет запрещена вся символика, а СМИ будут обязаны отмечать при упоминании таких организаций, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и обычным участникам и жертвователям.

На сегодня в список запрещенных экстремистских организаций включены 83 объединения общественного и религиозного толка.

В своем иске столичная прокуратура указала, что фактическими целями деятельности этих организаций «является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ – в декабре 2020 года.



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