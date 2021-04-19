 

Как домашний и рабочий стресс отнимают здоровье у женского сердца

19.04.2021, 11:40, Разное
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Психосоциальный стресс, который возникает по разным причинам (финансовые трудности, проблемы на работе, сложности в отношениях), может быть фактором, который предрасполагает к развитию ишемической болезни сердца (ИБС). Известно, что он может оказывать влияние на обмен веществ, воспаление, сердечный ритм, артериальное давление. Кроме того, он способен провоцировать поведенческие изменения, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых болезней: под его влиянием люди курят, пьют алкоголь, теряют физическую форму.

Ранее исследования показывали, что женщины сообщают в среднем о более высоком уровне стресса, чем мужчины. Авторы нового исследования, ученые из Дрексельского университета, поставили целью лучше разобраться в том, какой ущерб женскому сердцу приносит стресс.

Для новой научной работы авторы воспользовались данными о 80 тысячах женщин в периоде постменопаузы, которые участвовали в крупном исследовании женского здоровья с 1991 по 2015 год. Ученые оценили эффекты стресса, связанного с работой, социальным давлением и стрессовыми событиями. Они сопоставили эту информацию с тем, как часто у участниц исследования развивалась ишемическая болезнь сердца (ИБС).

За время исследования ИБС развилась у 5% женщин. Результаты показали, что комбинированное воздействие высокого уровня рабочего и социального стресса связано с увеличением риска ИБС на 21% по сравнению с показателями женщин, которые сообщали о низком уровне стресса. Однако самостоятельной роли, вне этой «связки», рабочий стресс не играл.

Отдельно частый стресс от тяжелых жизненных событий был связан с увеличением риска ИБС на 12%, а социальный стресс – на 9%.

«Пандемия COVID-19 усилила стресс, с которым сталкиваются женщины, балансируя между оплачиваемой работой и социальными стрессовыми факторами. Из других исследований мы знаем, что рабочий стресс может играть роль в развитии ИБС, но в этот раз мы не смогли увидеть этот риск отдельно. Однако мы обнаружили комбинированное влияние рабочего и домашнего стресса», – сказала Ивонн Майкл (Yvonne Michael), соавтор исследования.

Конглонг Ванг (Conglong Wang), ведущий автор исследования, считает, что новые данные должны стать напоминанием для женщин и тех, кто о них заботится, что влияние стресса на здоровье нельзя игнорировать.  



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