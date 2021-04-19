 

Американцы создадут космический аппарат с ядерным двигателем

19.04.2021, 11:36, Новости дня
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В Министерстве обороны Соединенных Штатов пообещали до 2025 года разработать ядерный двигатель для космических кораблей. Работа ведется в рамках специального проекта, получившего название DRACO.

В данный момент для запусков используются двигатели, сжигающие топливо. Их еще называют химическими. Однако проблема в том, что для обеспечения постоянной тяги на протяжении длительного периода времени нужно так много топлива, что ракета должна была бы иметь неподъемную массу.

Ядерный двигатель решает эту проблему. Он будет способен разгонять корабли до огромных скоростей, а затем при помощи реверсной тяги тормозить их при подлете к нужному космическому телу. Ученые рассчитывают получить возможность для полетов не только на Марс и Венеру.



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