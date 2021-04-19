Компания Apple потратит 200 млн долларов на защиту окружающей среды

Как стало известно, американская компания Apple использует специальный фонд на защиту окружающей среды. Результатом деятельности предприятия должно стать восстановление лесов на обширных территориях.

Apple уже давно разрабатывает планы достижения так называемой углеродно-нейтральной цели. В частности, компания уже давно изготовляет комплектующие своих устройств из переработанных материалов. То же самое касается упаковки.

Также особое внимание уделяют здесь снижению потребления энергии. Например, новая микросхема М1 для Mac mini оказалась экономнее своих аналогов на 34%. А отказ от обязательного адаптера питания в комплекте со смартфоном позволил сэкономить 861 тыс. тонн меди.