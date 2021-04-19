Мнение: Как я всё угадал…

Ровно 5 лет назад. Как я всё угадал… См. в Анкете вопрос №1.

“Первой выборы всех уровней отменила, как ни странно, Австрия в 1934 году. Гитлеровская Германия сделала это на год позже – в 1935. И больше в этих местах до самого разгрома выборы вообще никакие не проводились: фашизм на дух не переносит демократию.

Я вот думаю: а если у нас вдруг отменят выборы – какая будет реакция? Склоняюсь к тому, что никакой. Разве что в Москве выйдут человек сто на пикеты. А так ведь народ окончательно перестал понимать, что за выборы такие и зачем вообще они нужны – если есть дуче и он типа сам знает, что и как делать.

С другой стороны, народ в чем-то и прав. Выборы в России уже давно носят отчетливо ритуальный, выхолощенный характер. Они имеют свойство «заглушки»: даже периоды выборных кампаний используют у нас почему-то в основном для того, чтобы НЕ обсуждать реальные проблемы. И наоборот: все сколь-нибудь решительные изменения у нас норовят провести в межвыборный период, почти всегда просто ставя избирателей перед фактом.

Вспомним хотя бы судьбоносные решения последнего времени. Даже не говоря о Крыме… хотя и он, конечно, очень показателен – тем, что никто и никогда, ни Путин, ни «правящая партия» «Единая Россия» никогда в жизни, ни в каких документах или в программах не делали даже намека на то, что рассматривают среди целей своей политики «воссоединение Крыма».

Но возьмем и все прочее. Начнем с простого. В предыдущую пятилетку в стране началась активная федеральная кампания по борьбе с курением и с курильщиками: Дума, в частности, приняла новую версию федерального закона на этот счет, все кафе сделали некурящими, полностью запретили курение в поездах и аэропортах и т.п. В общем-то, это было серьезное изменение госполитики, затронувшее интересы миллионов, даже десятков миллионов людей. Спрашивается – был ли хотя бы намек в кампании «Единой России» 2011 года, что она СОБИРАЕТСЯ все это делать? Типа «курильщики достали, дымят и дымят, сволочи, надо дать им, наконец, укорот»?

Нет. В программе ЕР на это нет ни намека. Расслабившиеся курильщики считали, что они, проголосовав за ЕР, могут и дальше спать спокойно – но не тут-то было! Оглоушили их знатно. Но, может быть, какие-то другие партии собирались «дать бой курению» – КПРФ, СР? Нет, и у них мы ничего не найдем на этот счет.

Идем дальше. В эти пять лет Дума вдруг истово принялась защищать «чувства верующих», даже приняла на этот счет изменения в Уголовный Кодекс (!) – ввела в него новую статью. Листаем Программу ЕР-2011, ищем в ней что-нибудь про то, что «верующие в нашей стране не защищены, надо всем богохульникам пригрозить сроком» – ничего не находим. КПРФ, СР, ЛДПР – аналогично.

Тоже, стало быть, вылезли чертями из табакерки. Отсутствие тематики «защиты верующих» в ходе предвыборной борьбы, вообще говоря, означало, что избирателей эта тема не особо заботит, и никакого своего «добро» на внезапное усиление этой защиты они не давали. Однако закон был принят.

Пресловутый «Закон Димы Яковлева» о запрете усыновления за границу. Напомню тем, кто забыл, что сам Дима Яковлев был забыт в машине и умер от перегрева аж в 2008 (!) году. То есть уж к кампании 2011 года парламентские партии – если уж они были так взволнованы беспределом в отношении бывших российских детей – не то что могли, а ДОЛЖНЫ были поставить вопрос перед избирателем: мы, дескать, идем в депутаты, чтобы не выпустить более ни одного ребенка! Пусть хоть умирают, но на Родине, среди родных березок!! Люди бы оценили, поспорили друг с другом – а потом бы пришли на участки и проголосовали. Была бы нормальная демократическая процедура, у партий был бы МАНДАТ на то или иное решение по данному вопросу.

Однако нет – и по этой теме был полный молчок, а вот через пару лет после выборов (и через пять после гибели того самого Димы) вопрос неожиданно всплыл. Избирателей вновь никто не спрашивал.

Излишне говорить, что и в избирательной кампании Путина 2012 года также вопрос ни об усыновленных детях, ни о курильщиках, ни о чем другом не возникали никаким боком.

Да и так, собственно, по всем значимым вопросам, которые так или иначе ставились в последнюю пятилетку, по всем «гайкам», в изобилии затянутым в прошедшие 5 лет. Огромные штрафы и даже сроки, введенные за участие в пикетах и демонстрациях, «несогласованных с властями». Уточню – я здесь даже не обсуждаю, насколько все эти новации правильны или неправильны; я говорю о том, что они вообще не обсуждались.

Хотя, может быть, если бы «Единая Россия» или тот же Путин прямо бы заявили, что «мы идем для того, чтобы положить конец всей этой вольнице – митинги, понимаешь, демонстрации всякие, кому это нужно? Требую, чтобы всех смутьянов сажали в кутузку на «двоечку» – и прошу вашей поддержки, граждане избиратели» – они бы эту поддержку получили. Почему нет? Однако таких обращений НЕ БЫЛО.

Более того: если даже сейчас какой-нибудь «яблочник» или даже сам Навальный возьмет Предвыборную Программу партии «Единая Россия» от предыдущих выборов, да захочет вволю поиздеваться над «жуликами и ворами», потыкать их носом в их невыполненные обещания – скорее всего, ему придется обломаться: ведь эта Программа (как и любые прочие в нашем политикуме) СПЕЦИАЛЬНО написана так, чтобы не содержать в себе никаких прямых, конкретных политических обещаний. Все в лучших советских традициях – «расширить» да «углубить». Не более того.

«Партия обязуется оказывать всемерное содействие росту благосостояния российских граждан». Вот образчик такого универсального мема. И не придерешься. Даже если (как в последние годы) это самое благосостояние не растет, а уменьшается – предъявить все равно ничего не получится. Где ж противоречие-то? Ведь никто ж не обещал, что благосостояние будет расти! Обещали «оказывать содействие». Содействие оказывали? Оказывали. Ну а если рост вдруг прекратился или даже сменился падением – извините, значит, просто не повезло…

Такая картина, собственно, везде, на всех уровнях выборов. Возьмем близкую мне Москву, к примеру, красочную предвыборную программу С.Собянина перед выборами мэра 2013 года. Вы можете просмотреть ее всю с лупой в руках – и вы нигде не найдете словосочетания «платная парковка». Его просто нет! Хотя, казалось бы, что мешало Собянину выдвинуть лозунг типа «К 2018 году доведем зону платной парковки до МКАДа! Пора раскошеливаться, дорогие автолюбители!» Он ведь именно это и собирался делать, как мы довольно скоро поняли. Москвичи бы поддержали, мэр получил бы, глядишь, не 50,5% голосов, а 52 или даже 53%, победа была бы поувереннее, да и голоса злопыхателей, проклинающих эту самую платную парковку, звучали бы нынче куда слабее. Народ ведь «за» – говорили бы им. Разве так не лучше? (а особо дотошным любителям квестов я предлагаю заодно поискать в той же Программе слова «ларек», «киоск», «самострой», а также глаголы «снесу», «разорю» и «вы у меня попляшете»).

В 2014 году на выборы в Мосгордуму шла и партия «Единая Россия» – не списком, а кандидатами-одномандатниками… Ну мы уже с вами не удивимся: конечно, и в их программах не было ни слова ни о платных парковках, ни о «сносе самостроя».

В общем, картина ясна. И она, безусловно, печальна. Какой смысл в выборах, если участники выборного процесса, по сути, не берут на себя никаких обязательств перед избирателями? Если и очередные выборы в ГД пройдут как обычно – новые депутаты опять войдут в зал заседаний, имея на руках, по сути, полный карт-бланш: захотят – запустят второй раунд самых свирепых «гайдаровских реформ», захотят – объявят о возобновлении строительства социализма и о национализации всего, что есть в РФ, вплоть до квартир. И в обоих случаях будут формально правы! Ну и нафига такая «демократия»?

Было бы хорошо ввести какие-то РАМКИ для будущих законодателей – так, чтобы избиратель хотя бы представлял себе, что ему ждать от своих избранников. А то ведь введут пенсионный возраст с 65 лет, отменят материнский капитал, станут сажать всех, у кого на компе обнаружат торрент – и скажут, что «вы сами этого от нас хотели!» Я бы предложил ввести этакую



АНКЕТУ ДЛЯ ЕР

1. Вы идете в ГД, чтобы в России повысить пенсионный возраст?

Варианты ответа: да, нет, МыКакПутин



2. Придя в ГД, вы проголосуете за то, что в России надо существенно упростить процедуру расторжения трудового договора (увольнения), изменив для этого Трудовой Кодекс?

Варианты ответа: да, нет, МыКакПутин



3. Не пора ли в России увеличить продолжительность трудового дня с нынешних 8 часов?

Варианты ответа: да, нет, МыКакПутин



4. Надо ли отменить в РФ накопительную пенсию вовсе?

Варианты ответа: да, нет, МыКакПутин

5. ЕГЭ надо отменить и ввести старые добрые выпускные экзамены.

Варианты ответа: да, нет, МыКакПутин



6. Поддержите ли вы решение о посылке войск РФ (включая солдат срочной службы) в какую-либо из стран Ближнего Востока или Латинской Америки (Ирак, Сирия, Ливия, Венесуэла, Афганистан, др.) для проведения наземной операции при «борьбе с терроризмом»?

Варианты ответа: да, нет, МыКакПутин

7. Считаете ли вы, что законы о борьбе с курением надо существенно ослабить?

Варианты ответа: да, нет, МыКакПутин

8. А может быть, борьбу с курением надо, наоборот, еще более усилить (скажем, приравняв табак к наркотикам)?

Варианты ответа: да, нет, МыКакПутин

9. Не пора ли в России ввести «сухой закон»?

Варианты ответа: да, нет, МыКакПутин

10. Как насчет увеличения срока службы в армии до 2 лет

Варианты ответа: да, нет, МыКакПутин



11. А до трех?

Варианты ответа: да, нет, МыКакПутин

12. Проголосуете ли вы за закон об ограничении хождения валюты в РФ, в частности, за обязательную конвертацию наличных долларов и евро, а также валютных счетов граждан в рублевые?

Варианты ответа: да, нет, МыКакПутин

13. Не пора ли ограничить выезд из РФ не только госчиновникам и силовикам, а вообще всем? Вы поддержите введение в России выездных виз?

Варианты ответа: да, нет, МыКакПутин

В принципе, имело бы смысл задать такие вопросы не только ЕР, а вообще всем – и партиям, и одномандатникам. В выборах появился бы хоть какой-то смысл. Сейчас его нет, в частности, и потому, что он не нужен прежде всего избирателям, предпочитающим, чтобы к ним относились как к доверчивым и наивным дурачкам. Так что анкета-то нужна, на самом деле, прежде всего для избирателей. Иначе все, о чем речь в анкете, им и выкатят. Под соусом “ну вы ведь этого и хотели” (2016)