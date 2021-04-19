Мнение: Весенние коучи

Очень много коучей сейчас появилось вдруг.

Не хочется сравнивать с тем, что появляется весной из-под снега.

Но придется.

Чтобы из-под снега весной появились цветы, а не только собачье дерьмо, должна быть многолетняя корневая система.

Вот, например, мать-и-мачеха.

Это многолетнее растение с чешучайтым и ползучим корнем, длиной до 1 метра, то есть в десять раз больше самого растения.

Корень мать-и-мачехи подобен сильному змею или даже дракону, потому что от основного корня отходят много дополнительных. Это мощная база.

У ландыша корни короткие, но еще более многочисленные.

Все это позволяет цветам перезимовать под снегом и с первыми лучами солнца пробиться и расцвести.

А что же собачье дерьмо?

С ним совсем другое дело.

Пробиваясь из-под снега, оно никому не радует глаз.

Дерьмо является отходами собачьей жизнедеятельности, которые хозяева должны были бы убирать за своим питомцем на прогулке, но не убирали, малодушно пользуясь тем, что снег все скроет. Когда снег растаял, тайное стало явным, смущая прохожих и добавляя работы дворникам.

Так же и с коучами.

Хороший коуч имеет многолетнюю корневую систему. Это значит, что он сам много учился и еще больше практиковал. Но этого мало. Не всякий умелец может стать коучем и научить тому, что он умеет сам.

Коуч должен владеть операционной системой, то есть уметь подбирать средства, необходимые для совершения операции разными субъектами в разных ситуациях, на разном уровне, и уметь описать от простого к сложному.

То, что вы сами умеете делать, рассчитано на ваши возможности и ваши условия. В других условиях и при других возможностях теми же самыми средствами тот же результат не получить, нужен другой подход. И вы должны видеть отличия.

Большинство пробившихся из-под снега не озабочены ничем подобным.

Они презентуют свои успехи и предлагают желающим научиться этому.

Некоторые умения вызывают оторопь.

Некоторые, например, показывают на фото материальные блага и сообщают, что все это “навизуализировали”.

И дальше предлагают другим научиться у них “визуализировать” все что угодно: дома, машины, детей.

Материальные блага могут быть подарены родителями или даже никем не подарены, а просто сфотографированы где-то. Вряд ли человек, заработавший все трудом, соврет, что просто визуализировал, сидя в кресле. Хотя у троллей космического масштаба может быть и такое. Учиться работать никто не хочет, а визуализировать – да.

С отношениями то же самое. Презентуются успешные отношения, которые могут быть в реальности совсем не успешными и даже вообще не отношениями, и предлагается пройти коучинг, как получить то же самое себе.

Вот это то самое – из-под снега, которое было стыдливо спрятано, а теперь выдается за шоколадные конфеты.

Говорят, некоторые сейчас заключают сделки. Мужчина играет роль любящего кавалера, пишет восторженные комментарии или даже ведет блог, посвященный женщине, а женщина предлагает желающим коучинг, как получить себе такого же мужа. Выручка делится пополам.

Есть еще много вариантов подобных хитростей.

Некоторые виртуозны.

Если бы такие коучи обучали искусству пускать пыль в глаза, это был бы реальный коучинг.

Но они обучают “притягивать”, “визуализировать”, “материализовать” и даже “менять поле силой мысли”.

В начале каждого века появляются мошенники-визионеры, которые учат визуализировать и материализовать желания. И на это всегда большой спрос.

Это было и в начале 18-го, и в начале 19-го и в начале 20-го.

Но именно сейчас это приобрело такой размах и массовость. Это все благодаря появлению общего поля, которое называется Сеть.

Расскажу чуть позже про полевые аспекты нынешней моды на мистику и магию, которая постепенно захватывает Сеть.

А пока вы приведите примеры всякого разного коучинга, без ссылок, пожалуйста. Если будете прикреплять скрины, замазывайте адреса.