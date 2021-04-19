Мнение: А вот зачем они вообще так делают, кто-нибудь знает?

Недавно на меня наезжала компашка одного альтернативно одарённого по кличке “Боба”. Причём серьёзно так, с угрозами и оскорблениями по интернету и по телефону, с разных аккаунтов и т.д. Обещали, что, мол, если я из дома выйду, то они сразу меня опустят или убьют. Ну, я решил проверить, раз им пишу – всё, мол, я сейчас выйду. Они в ответ пишут – хорошо, мол, через сорок минут у твоего подъезда. Я думаю – отлично, как раз успею к приятелю сгонять. Не успел дойти до его улицы, они пишут, что уже якобы заипались меня ждать и спрашивают, где я. Ну, я пулей обратно, смотрю – их уже нет (если вообще были). А посмотреть, что же это за рожи такие и что я могим такого сделать, таки хочется. Ну, назначил им тогда встречу у “Багиры”. Так они не только сами не пришли, но и уверяли потом, что это якобы Я не пришёл, а фотка магаза, которую я выложил как доказательство, ни о чём не говорит. И вообще я в тот день якобы зассал и из дома не выходил. И тут выяснилось, что это не только со мной они так, вот Лёхе из ЖЖ тоже назначали, не пришли и сами писали, что это якобы он не пришёл. И я вот всё голову ломаю – ну зачем так делать (я ведь уже в четвёртый раз подобное в свой адрес читаю, и то, что недруг якобы ко мне приходил, а я ему не открыл дверь, тоже). В чём смысл вообще всего этого – угрожать и забивать стрелки, а потом не приходить? Гопота так развлекается, что ли? Или в реале вся эта компашка наезжать трусит, вот и приходится изображать диванных военов для поднятия самооценки? Или мамы всех этих Рэмбо потом на стрелки просто не отпускают?:):) Вот очень хотелось бы знать, в чём вообще смысл всего этого цирка, жаль, объяснить некому. И ещё очень хотелось бы поинтересоваться у своих врагов, а точно ли Я после этого “не мужик”, так тоже не ответят же…

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