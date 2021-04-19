Ученые пересмотрели возможное местонахождение Планеты X

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19.04.2021, 11:17, Разное
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Группа ученых из Калифорнийского технологического института (США) выдвинула новую гипотезу относительно текущего положения девятой планеты Солнечной системы.

Астрономы в 2016 году предположили, что если таковая планета существует, то она движется по эксцентричной, вытянутой орбите. Астрономы Константин Батыгин и Майкл Браун опубликовали в «The Astrophysical Journal Letters» результаты своих расчетов, показывающие текущее местоположение планеты Х.

Основным доказательством своей гипотезы служило текущее местоположение некоторых транснептуновых объектов (ТНО), которые никогда не приближаются к нашему светилу ближе чем на 30 а.е. (1 а.е. – среднее расстояние от Земли до Солнца) и отдаляются от него более чем 150 а.е.

Орбиты вышеуказанных транснептуновых объектов расположены так, что линии, соединяющие ближайшую к светилу точку орбиты с ее самой дальней точкой, находятся почти под одинаковым углом. Это может говорить о том, что некое крупное тело оказывает влияние на ТНО.

Когда к 2019 году астрономы открыли еще большее количество ТНО, они пересмотрели прежние данные. Ранее они считали, что масса девятой планеты в десять раз больше массы Земли, а сейчас полагают, что ее масса в пять раз больше массы нашей планеты.

Теперь Батыгин и Браун заново пересмотрели свою гипотезу с учетом того, как гипотетическая девятая планета могла бы повлиять на ледяные тела Облака Оорта с момента возникновения Солнечной системы.

В период зарождения Солнечной системы вокруг нее должно было образоваться внутреннее облако Оорта, так как проходящие близко звезды подталкивали ли бы ледяные объекты к Солнцу. Компьютерное моделирование показало, что за все время существования Солнечной системы Планета Х должна была оказывать влияние на орбиты ледяных тел, которые перемешивались с ТНО в поясе Койпера и показывали слабую орбитальную кластеризацию.

Последние результаты говорят о существовании крупного космического объекта с более вытянутой орбитой, чем показывали предыдущие исследования.



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