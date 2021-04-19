Мнение: Карбоновое обнуление – 2050

22-23 апреля пройдет саммит по климату, куда приглашены 40 руководителй стран мира. Несмотря на относительно будничный характер встречи и не слишком широкое его освещение (в России это вообще новость третьего порядка, впрочем, на фоне растущих катастрофических процессов это и неудивительно), встреча крайне важна.

Борьба с климатическими изменениями в скором будущем должна будет выйти на первый план, как продолжение (а точнее, параллельный процесс) карантинным мероприятиям по всему миру. Железо нужно ковать, пока оно горячее, и сейчас – самое время.

Развитые экономики намерены ликвидировать зависимость от поставок энергоносителей, что в долгосрочном плане создает совершенно и приниципиально иную геополитическую ситуацию в мире. Уже есть целевые показатели, которые однозначно говорят о проектном изменении мирового энергобаланса. Подобный процесс ранее был растянут на десятилетия (а на ранних этапах – вообще на столетия) и сопровождался тяжелейшими кризисами, войнами и массой иных сопутствующих негативных моментов. Сейчас стоит задача перехода к новым показателям буквально за годы. Первые значимые результаты, которые должны переломить ситуацию и сделать ее необратимой, должны быть достигнуты уже к 2035 году.

Естественно, что речь идет о колоссальных затратах. И задача развитых стран – переложить большую часть этих затрат на всех остальных, включая и страны, которые строят свое благополучие на нынешних балансах в энергетике. В идеале развитые страны рассчитывают не только окупить затраты на собственное энергоперевооружение, но еще и заработать на этом. В таком случае богатые страны станут еще богаче, бедные еще беднее. Разрыв между развитым миром и всем остальным станет непреодолимым, что обеспечит экономическое и политическое господство развитых стран на длительный период.

Нынешний саммит и намерен заложить основу для этого. Развитые страны, представленные на саммите, будут вынуждать всех остальных принять их условия и согласиться на меры экономического и политического принуждения.

Последствия встречи, безусловно, станут проявляться позже. Как любой глобальный процесс, он будет во многом носить неявный характер, и даже не потому, что мы сталкиваемся с неким заговором, а потому, что масштаб изменений слишком велик. Для его оценки привычный формат новостей, которые оперируют краткосрочными событиями и процессами, недостаточен. А люди уже приучены именно к новостной повестке и подаче, поэтому процессы, выходящие по своим временным параметрам и по своей "амплитуде" за такой формат, большая часть людей попросту не замечает. В привычном новостном формате человек может "выхватить" какой-то фрагмент глобальных событий, но для увязки его с другими фрагментами у него нет аппарата и системы сравнения.

В реальности никакого заговора (в обыденном понимании этого термина), конечно, нет. При желании можно назвать это заговором, но вообще-то говоря, в бытовом понимании любую человеческую деятельность можно представить как заговор. Даже банальный ремонт квартиры ваши соседи могут представить как ваш заговор против них – вы специально сверлите стены и меняете трубы, чтобы доставить им неприятности и проблемы. Борьба с климатическими изменениями – это, безусловно, фейк. Ничуть не более правдивый и достоверный, чем борьба с коронавирусом или борьба с международным терроризмом. Это всё явления одного порядка и одна и та же технология создания "ложного флага", под прикрытием которого и проводятся те или иные изменения. Но называть это заговором нельзя – это всего лишь психологический прием, отвлечение внимания от основных целей и задач, которые создают для огромных масс людей и целых государств неприемлемые в будущем условия. Во главе всего – все та же старая добрая конкурентная борьба, которая всегда стремиться к своему пределу – монополизации рынка.

Сложный и многомерный мир перестал устраивать глобальные элиты, так как он именно сложен. Элиты теряют контроль и управление, утрачивают свои монопольные позиции. Поэтому перед ними раз за разом возникает одна и та же задача – не останавливая развитие, упростить глобальную социальную систему до такого состояния, когда они смогут восстановить ее управляемость. При такой постановке задачи решение этих двух противоположных задач всегда находится в отсечении части глобальной системы, ее деградации и уменьшению развитой части социальной системы. Логично – более сложная часть должна быть более компактной.

На выходе из климатической борьбы мы получим уже не "золотой миллиард", а "золотые сто миллионов". Кстати, этот процесс уже можно видеть – карантинные мероприятия уничтожают средний класс Запада, сокращая пресловутый "золотой миллиард" буквально у нас на глазах.

Собственно говоря, обо всем этом я буду говорить не семинаре 24 апреля. О нем мы с организаторами, которые и проводят мои семинары, договорились уже достаточно давно, но решили подгадать как раз под этот саммит. Сам по себе он интересен буквально одним возможным решением, ради которого его и собирают. Всё остальное там будет банальной пустопорожней болтовней. Но вот причины и главное – последствия – "борьбы с климатическими изменениями", на мой взгляд, очень важны. Они определят наше будущее, причем довольно скорое, и будущее наших детей и даже внуков. Расчет идет на весь 21 век.

Если кому будет интересна тема, то приглашаю. Ссылка на семинар и запись здесь: https://hs-mentor.ru

Обычно информацию о семинаре я даю за две недели до него, но в этот раз времени всего лишь неделя.

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