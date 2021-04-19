Принцесса Евгения и Зара Тиндалл появились на публике впервые после родов

В день похорон принца Филиппа на церемонии прощания можно было увидеть 31-летнюю принцессу Евгению. Вместе с супругом Джеком Бруксбенком она приехала почтить память своего деда. 9 февраля Евгения родила сына весом 3 килограмма 600 граммов. Мальчика назвали Августом. Для принца Эндрю это первый внук, а для его матери, королевы Елизаветы II, малыш стал девятым правнуком.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк Принцесса Евгения

На церемонии присутствовала и еще одна новоиспеченная мама – дочь принцессы Анны и внучка королевы Зара Тиндалл. Чуть меньше месяца назад 39-летняя Зара стала мамой, правда, в отличие от своей двоюродной сестры Евгении, уже в третий раз. На похоронах ее также сопровождал супруг, 42-летний экс-игрок в регби Майк Тиндалл. 24 марта у пары родился первый сын Лукас Филипп, также у них подрастают две дочери – и все они сегодня остались дома. Для королевы Великобритании малыш стал, соответственно, десятым правнуком.

Обе внучки покойного принца Филиппа со своими мужьями не шли вместе с остальными в траурной процессии за катафалком, а остались стоять по обеим сторонам дороги, склонив головы в знак уважения герцогу Эдинбургскому. После они вместе с остальными добрались до часовни Святого Георгия, где присутствовали на отпевании. Оно продлилось чуть больше часа.

Зара и Майк Тиндалл