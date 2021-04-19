Дмитрий Шепелев рассекретил пол и имя второго ребенка

26 марта 38-летний телеведущий Дмитрий Шепелев и его невеста Екатерина Тулупова стали родителями: на свет появился их первый общий ребенок. Несколько недель молодые родители не сообщали ни имя, ни даже пол новорожденного. Сегодня же Шепелев опубликовал в Instagram видео, на котором видно заполненное от руки заявление. Его родители подают в ЗАГС для получения свидетельства о рождении малыша. У пары родился сын, которого они назвали Тихоном. Это уже второй сын Дмитрия: старший, Платон, недавно отметил свой восьмой день рождения.

Тихон Дмитриевич,

– подписал телеведущий пост. Кстати, на прошлой неделе он предложил подписчикам угадать, как они с Екатериной назвали ребенка. В качестве подсказки он сказал, что имя редкое и состоит из пяти букв. В частности, многие проголосовали за имя Мирон.

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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

О том, что телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова, ждут появления на свет первого общего ребенка, СМИ сообщили в начале февраля. Сначала Дмитрий подтвердил это лично, написав пост в Instagram, а позже Екатерина сама высказалась на этот счет. В середине прошлого месяца она опубликовала “беременный” снимок, назвав пост “Актуальное”. Тем, как эту информацию встретили Платон (сын Дмитрия и Жанны Фриске) и Лада (дочь Екатерины), ранее делился Шепелев. Якобы поначалу дети не очень обрадовались вести о скором появлении в их команде брата или сестры, но теперь “спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение”.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова

О романе Дмитрия Шепелева с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой стало известно в 2017 году, а о грядущей свадьбе – в ноябре 2019-го. Тогда же Шепелев опубликовал в Instagram их первое совместное фото и рассказал, как они познакомились, но подтверждать или опровергать новости о помолвке не стал. Об избраннице телеведущего известно немногое: она в разводе, воспитывает дочь Ладу от предыдущего брака, занимается бизнес-проектами. Подробнее о возлюбленной Шепелев поведал спустя полтора месяца в эксклюзивном интервью Ксении Собчак в ее авторском YouTube-шоу. В беседе он наконец подтвердил, что состоит в отношениях.