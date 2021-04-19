«Слишком долго ждать» — еврокомиссар усомнился в перспективах «Спутника-V» в Европе

Хотя российская вакцина против Covid-19 в конечном итоге будет разрешена к применению в ЕС, готовый препарат сможет появиться на европейском рынке не раньше следующего года, заявил в интервью BFM TV европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По убеждению чиновника, к тому времени ситуация с коронавирусом в Европе может сильно измениться, и вероятно, в использовании «Спутника-V» не будет большого смысла.



Reuters

Вакцины против Covid-19 — это «успех Европы», считает европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Как подчеркнул брюссельский чиновник в эфире BFM TV, в Евросоюзе сейчас зарегистрировано пять препаратов, разработанных по большей части на континенте.

Тем не менее некоторые задаются вопросом: зачем отказываться от российской и китайской вакцины. «Я прагматик, моя роль заключается в том, чтобы вакцины, которые работают, поступали вовремя и в своё время», — отвечает Бретон. Чиновник отвергает вероятность отказа, основанного на «догматизме». По его словам, Европейское агентство лекарственных средств готово рассмотреть любой препарат, если ему поступит запрос на его разрешение в ЕС. Со стороны Китая такого запроса не поступало.

Что касается вакцины, разработанной в России, у чиновника, по его словам, «нет оснований сомневаться, что в конце концов будет дано разрешение» на её использование, однако запрос на него поступил всего несколько дней назад. Тем не менее, время, по мнению Бретона , выбрано неудачно. «С момента, когда она будет разрешена, потребуется минимум десять месяцев, чтобы построить завод. Так что если подписать предварительный заказ сегодня, вы не получите пользы до следующего года, а к тому времени у нас будет уже совсем другая жизнь», — считает он. Ведь к этому сроку почти всё население Европы будет вакцинировано.

«Я добавлю, что придётся работать над вариантами (вируса — прим. ИноТВ) и что вакцины, которые одобрены сегодня, могут отличаться от тех, которые понадобятся в октябре», — заметил комиссар, подчеркнув, что не оценивает качество российской вакцины. В тоже время Бретон констатировал меньшую эффективность китайского препарата, «если верить тому, что происходит в Чили».