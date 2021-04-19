 

В немецком Альсфельде на пробу открыли магазины — но через неделю закрыли снова

19.04.2021, 10:58, Новости дня
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Альсфельд начал экспериментальный проект и возобновил розничную торговлю первым из трёх городских округов в Гессене — и первым потерпел крах, пишет немецкий телеканал Welt. Магазины здесь проработали ровно неделю, после чего их снова пришлось закрыть, потому что заболеваемость заметно возросла. При этом рост заражаемости не связан с возобновлением розничной торговли, уверяет мэр города.

В Альсфельде всё снова закрывается. Магазины смогли открыться только на одну полную неделю — однако город и земля Гессен остановили экспериментальный проект из-за слишком большого числа новых заражений коронавирусом. Среди торговцев господствует разочарование.

БАРБАРА ШЁНЕНБЕРГ, продавщица розничной лавки: Для розничной торговли это попросту означает шаг назад и мы просто боимся за наши рабочие места.

УТЕ АЙЗЕНАХ, продавщица розничного магазина: Экспериментальный проект был самым прекрасным способом доказать, что торговля, вообще-то, не является катализатором распространения инфекции — что, разумеется, имеет огромное значение для каждого в отдельности просто для того, чтобы осуществлять товарооборот.

Помимо продажи в дверях по системе «закажи и забери», у большинства магазинов сейчас больше нет никаких возможностей получения дохода. На прошлой неделе Альсфельд первым из трёх гессенских коммун начал экспериментальный проект — теперь он первым потерпел крах.

Заболеваемость в округе превышает двести случаев заражения [на 100 тыс. жителей за 7 дней, — прим. ИноТВ]. Тем не менее, мэр делает позитивные выводы.

ШТЕФАН ПАУЛЕ, мэр Альсфельда: Здесь, в городе, не было резкого роста заболеваемости в розничной торговле — заболеваемость выросла в целом. Таким образом, мы очень и очень довольны результатами проекта самого по себе. Готовность населения к проведению тестов также существенно повысилась. Тем не менее, правила таковы, что его всё равно пришлось завершить.

От ночного комендантского часа в округе пока, однако, откажутся, потому что палаты интенсивной терапии пока ещё не перегружены.

 

Дата выхода в эфир 17 апреля 2021 года.



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