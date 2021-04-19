 

“До 16 лет не смотреть”. Звезда “Однажды под Полтавой” Саливанчук сняла на видео операцию на позвоночнике

19.04.2021, 10:56, Новости дня
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“Операция была очень сложная и не очень восприимчива человеческому глазу. Сразу предупреждаю: кому нет 16 лет, лучше не смотреть. Я сделала видео в ч/б, чтобы не было видно крови и всего остального, что может испортить вам настроение”, – объяснила она.

По словам актрисы, уже через час после выхода из наркоза она перестала ощущать онемение руки и боль.

“Это просто нереально круто! А мои грыжи и диск, как сувенир, пока что со мной в палате, правда уже в баночке”, – рассказала она.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

“Я не выдержала и сбежала из больницы. Ну как “сбежала”, конечно, доктор отпустил.
Вчера утром мне сделали перевязки, убрали трубку с горла, поставили все нужные капельницы и теперь я должна быть только острожной, не снимать воротничок, делать перевязки каждое утро и колоть обезболивающее. С последним отлично справится моя мама”, – сообщила 19 апреля Саливанчук.

Она отметила, что родные стены лечат.

“Запахи, голоса детей, их обнимашки – мне это все необходимо! Как воздух. Как только увидела своих детей, стало спокойно, легко и так хорошо. Уверена, что сейчас восстановление пойдет еще быстрее”, – добавила актриса.

Врач, по ее словам, порекомендовал много ходить, а в палате это тяжело сделать.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

Контекст:Анна Саливанчук замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита. Актриса опубликовала видео родов.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”.
Актриса в эфире программы “Светская жизнь” на “1+1” 4 апреля рассказала, что грыжи образовались у нее после травмы. Около 10 лет назад во время съемок она упала с лошади. По словам актрисы, животное испугалось софитов и встало на дыбы, а всадница упала.
13 апреля Саливанчук показала результаты МРТ, подтверждающие, что у нее есть две грыжи в шейном отделе позвоночника.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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