Зеленский поблагодарил папу римского за поддержку Украины

“Каждое слово в поддержку Украины – это сохраненные жизни. Спасибо вашему святейшеству за молитву о мире на Донбассе. Это цель, которой мы сможем достичь только совместными усилиями. Наша мощь – в единстве: духовном, мировоззренческом, дипломатическом”, – написал Зеленский.

Свой твит он сопроводил фотографией со своей встречи с Франциском.

Кожне слово на підтримку #України – це збережені життя. @Pontifex, дякую Вашій Всесвятості за молитву за мир на Донбасі. Це мета, якої ми зможемо досягти лише спільними зусиллями. Наша міць – у єдності: духовній, світоглядній, дипломатичній. pic.twitter.com/9g0teup2QJ

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2021

Контекст:Во время воскресной проповеди 18 апреля папа римский попросил предотвратить рост напряженности на Донбассе, а также выразил обеспокоенность “тяжелой гуманитарной ситуацией” на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей. Франциск призвал помолиться за местное население.

Вооруженный конфликт, начатый Россией на Донбассе, продолжается с 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

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