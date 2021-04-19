 

63-летняя Шэрон Стоун получила вторую дозу вакцины от коронавируса. Видео

19.04.2021, 10:56, Новости дня
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Во время манипуляции актриса слегка скривилась, а затем рассмеялась.

“Вторая вакцина”, – подписала она ролик.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 
Вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. С тех пор кампании по иммунизации стартовали в 155 странах, сделано уже более 894 млн прививок, сообщает Bloomberg. 
Больше всего прививок сделали в США – ввели 209 млн доз.
Стоун первую дозу вакцины от коронавируса получила 20 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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