В Офисе президента заявили о желании “полностью восстановить” аэрокосмическую отрасль Украины

“Наша цель – полностью восстановить аэрокосмическую отрасль Украины. С одной стороны, мы должны сохранить все то, что сделано предыдущими поколениями ученых и конструкторов. С другой стороны, учитывая опыт, нам необходимо реализовать новые конкретные проекты”, – сказала она в эфире канала “Дом” 18 апреля.

Мендель отметила, что 12 апреля состоялось специальное заседание, в ходе которого Зеленский озвучил задачи для отрасли в ближайшее время.

“До конца этого года должна завершиться работа над запуском спутника “Січ 2-30 (2-1)”. Отправка на орбиту этого объекта будет посвящена 30-летию независимости Украины. Финансирование проекта разблокировано. Правительство поддержало постановление о выделении необходимой суммы. Без преувеличения, это будет историческое событие, сигнализирующее о возрождении и начале нового этапа в отрасли”, – сказала пресс-секретарь.

Государственная космическая программа разработана и отправлена на согласование “в разные министерства и ведомства”, ее после согласования рассмотрят на заседании Кабмина, а затем – Верховной Рады, отметила она.

“Расходы на аэрокосмическую отрасль будут увеличены. Предлагается создание проектов со смешанным финансированием: где не будет хватать государственной части, будут присоединяться частные инвесторы. Просто пора уже менять подходы в отрасли и идти в ногу со временем. А в нашем случае надо идти еще быстрее, чтоб заодно наверстать упущенное в предыдущие годы”, – добавила она.

Контекст:Разработка спутника “Січ-2-1” началась в 2013 году. Он разрабатывается в рамках общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины и предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длины электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли, сказано на сайте КБ “Южное”.

Сначала спутник планировали запустить в 2015 году с бразильского космодрома, но космодром так и не был построен.

1 февраля 2021 года вице-премьер-министр – министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству стратегических отраслей промышленности вывести на орбиту собственный спутник к 30-й годовщине Независимости Украины.

В интервью, обнародованном 11 февраля, Уруский сообщил, что Украина и SpaceX ведут переговоры о запуске спутника и украинский космический аппарат практически готов, он требует анализа и технических проверок готовности к запуску. В тот же день в космическом агентстве Украины заявили, что спутник не готов к запуску и средств на финансирование программы нет.

В марте народный депутат от “Слуги народа” Дмитрий Наталуха сообщил, что Украина предварительно согласовала со SpaceX условия контракта о запуске в космос “Січ-2-30 (2-1)”. По его данным, цена контракта составляет $1 млн, и это “в восемь раз ниже той цены, которая была запланирована с самого начала”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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