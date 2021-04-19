 

В РФ выявили 8,6 тыс. новых случаев коронавируса

19.04.2021, 10:52, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 8589 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8589 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2279Санкт-Петербурге – 692, Московской области – 592.

Всего в стране выявлено 4 710 690 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 333 598 человек, из них 6818 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 346 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 105 928 человека.

Накануне, 18 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8632. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 43.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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