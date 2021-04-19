 

В ЛНР заявили о размещении украинской бронетехники в селе Крымское

19.04.2021, 10:52, Новости дня
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили два бронетранспортера у жилых домов в селе Крымское, сообщила пресс-служба управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

«В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ зафиксировано нахождение двух бронетранспортеров вблизи жилых домов в населенном пункте Крымское», – цитирует сообщение Народной милиции агентство Луганскинформцентр.

Также в ЛНР напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием.

Ранее власти самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировали обстрелы окрестной Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков. 

Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, РФ осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.



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