Чешские СМИ: Прага должна полностью пересмотреть свои отношения с Россией

Чешские СМИ, комментируя высылку российских дипломатов из Праги, пишут, что Чехии следует полностью пересмотреть отношения с Россией, и отмечают совпадение кризиса в отношениях двух стран с ухудшением в отношениях Москвы и Вашингтона.

Так пишет обозреватель газеты Hospodarske noviny, информация о надвигающемся скандале между Россией и Чехией поступила от источников в спецслужбах еще несколько недель назад. Тем не менее, Прага продолжала готовить тендер на строительство АЭС «Дукованы» с участием Росатома и планировала закупить российскую вакцину против коронавируса. Но теперь, по мнению обозревателя, Чехия должна полностью пересмотреть отношения с Россией, пишет Сeskе noviny.

«Сторонники РФ часто обвиняют в менталитете холодной войны тех, кто говорит об экспансионизме … (России). «Россия – это не Советский Союз, ситуация совершенно иная», – утверждают они. Может ситуация и иная, но … это все еще экспансионистский режим», – написал журналист.

В свою очередь газета E15 обратила внимание, как быстро подробности скандала появились в чешских СМИ. «Не остается незамеченным и глобальный контекст, то есть временная связь с обострением отношений между США и Россией. То, что информация об участии РФ во взрывах во Врбетице появилась во время возросшей напряженности между Западом и Москвой – слишком большая случайность», – отмечает издание.

Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы РФ в «причастности ко взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.