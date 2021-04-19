 

Киевский политолог Олещук объяснил нежелание НАТО принимать Украину: Влияние России

19.04.2021, 10:50, Разное
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Эксперт рассказал, что в 2018 году Североатлантический альянс отказался представить Украине план действий по членству (ПДЧ). Он отметил, что с тех пор в отношениях со страной организация руководствовалась формулой: “проводите реформы, а дальше посмотрим”.

Олещук подчеркнул, западные лидеры выбрали очень удобный механизм. Разговоры о реформах на Украине позволяют им не брать на себя какие-либо обязательства. По словам политолога, такая позиция позволяет НАТО скрыть, что на его решение влияет третья сторона – Россия.

Киевский эксперт добавил, что официальное признание сильно бы ударило по репутации Альянса. Вместе с этим он заявил, что решение о вхождении Украины в состав организации в конце концов будет принято. “Это принципиальный вопрос принадлежности к определенной цивилизации”, – заключил Олещук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал единственный способ остановить конфликт на юго-востоке страны. Глава страны сообщил, что присоединение к НАТО положит конец боевым действиям в Донбассе. Также политик призвал Запад усилить давление на Россию.

На днях источник в Евросоюзе оценил шансы вхождения Украины в сообщество. Он отметил, что страна имеет возможность присоединиться к ЕС, но сегодня этот вопрос не стоит в повестке.



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