Диетолог: Определенный рацион способен снизить риск деменции

Диетолог-консультант из Великобритании Сиан Портер рассказала, что определённый рацион способен снизить риск деменции. Для этого нужно употреблять здоровую пищу и пить больше жидкости в течение дня.

Натуральная пища оказывает благоприятное воздействие на весь организм и мозг не является исключением. Портер отметила, что в качестве профилактики деменции следует добавить в свой рацион продукты с высоким содержанием белков растительного происхождения. Среди самых богатых этим веществом выделяются орехи, горох, чечевица и фасоль. Семена и соя также прекрасно подойдут как альтернатива. В борьбе со старческим слабоумием помогут зелёные листовые овощи, сухофрукты и йогурт, а также прочие продукты питания с высоким содержанием кальция.

Не стоит пренебрегать фруктами и овощами, особое внимание уделять цельнозерновым культурам. В ежедневный рацион следует добавить жидкость и употреблять столько воды, сколько необходимо организму. В заключении Сиан Портер отметила, что для ещё большего результата нужно отказаться от курения и начать заниматься спортом, включая умеренные физические нагрузки. Не лишним будет сбросить лишний вес, если он имеется. Также перед началом употребления всех вышеперечисленных продуктов, следует обратиться за помощью к врачу, который поможет составить более правильный режим дня.

Источник: ufatime.ru