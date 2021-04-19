Бренд Haval показал первые изображения обновленного кроссовера Haval F7 и F7x

Китайская компания Haval анонсировала выход нового купеобразного кроссовера F7x.

В течение нескольких недель автомобиль официально представят публике, после чего приступят к серийной сборке F7x на отечественном заводе в Туле. В Сети уже показали первые рендерные изображения кроссовера. Кроме того, автомобиль имеет модернизированную решетку радиатора, светодиодные фары, а также улучшенные бамперы и ходовые огни.

По салону кроссовера F7x никаких данных не приведено. Вместе с тем покупатели в РФ смогут приобрести новинку с 1,5 и 2,0-литровыми бензиновыми моторами, которые выдают 150 и 190 л.с. мощности соответственно. В ближайшие дни новый F7x представят в рамках автосалона в Шанхае.