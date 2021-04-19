 

Якутские жуки оказались способными перерабатывать пластик

19.04.2021, 10:42, Новости дня
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Похоже, это первые обнаруженные насекомые, способные справиться с переработкой пластика. Как утверждают ученые, всего за десять-двенадцать часом сотня жуков способна поглотить до полкилограмма полимерных изделий.

Именно этих полезных для экологии планеты насекомых обнаружили на территории Якутии. Они пожирают пластик как моль шерсть и меха, уточняют специалисты. Однако «аппетит» у них примерно в пять раз выше!

Ученые рассчитывают создавать специальные колонии таких жуков. Возможно, организуют даже мобильные станции по распространению насекомых в местах, где накапливаются пластиковые отходы. В организме жуков молекулы пластика полностью расщепляются и становятся безопасными для окружающей среды.



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