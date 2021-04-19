Директор Федерального бюро тюрем США выразил сожаление, что не сможет посетить СИЗО «Лефортово» из-за российских санкций

Россия ввела ответные санкции против США и некоторых американских чиновников. В санкционные списки попал директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, ему запрещен въезд в Россию на 10 лет.

Карвахаль сожалеет, что не сможет посетить «знаменитые российские тюрьмы» и приносит извинения руководству России на своей странице в Facebook.

– Мы всей семьей собирались поехать на летний отдых в Россию. Я купил валенки, самовар, ушанку, ватник и сани, чтобы не выделяться среди местного населения. Но Путин лишил меня увлекательной возможности посмотреть сибирский ГУЛАГ. Я очень огорчен, что не смогу оценить работу СИЗО «Лефортово» и пообщаться со своими коллегами. Также мне закрыт доступ в Крым. Видимо, теперь до конца жизни придется отдыхать на Гавайях. Это очень жестоко, мистер Путин! — написал чиновник.

В свою очередь Карвахаль пригласил Владимира Путина, Сергея Лаврова и Марию Захарову посетить с туристическим визитом США. Чиновник обещал познакомить их с американской исправительной системой.

– Поскольку доступ в Россию мне закрыт, то я приглашаю вас к нам в гости. С радостью покажу вам свою вотчину. Вы лично сможете оценить качество американских тюрем. Проведем для вас экскурсию по Гуантанамо, откроем лучшие камеры и даже дадим в них переночевать если захотите. У нас очень гуманные условия содержания заключенных. Мария Бутина не даст соврать, — добавил чиновник.

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