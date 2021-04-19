 

Альбина Джанабаева поделилась первым фото новорожденной дочери

19.04.2021, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Неделю назад, 12 апреля, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе снова стали родителями. В День Космонавтики у супругов родилась дочь. Это третий ребенок Альбины и шестой – Валерия. Радостной новостью спустя два дня после родов сначала поделилась в Instagram сама певица, а чуть позже это сделал и ее муж.

Накануне Альбина опубликовала в социальной сети первый снимок малышки, имя которой ее подписчики не знают до сих пор, и поблагодарила всех за поздравления:

Счастье… Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас #любовь,

– написала она, добавив еще фотографии воздушных шаров.

Напомним, о том, что Альбина снова ждет ребенка, она также сообщила сама на своей странице в Instagam 15 марта этого года. Для 42-летней Альбины и 55-летнего Валерия это третий общий ребенок. У артистов также есть двое сыновей – 17-летний Константин и 6-летний Лука. При этом сам Валерий стал отцом уже в шестой раз. От первого брака с Ириной Меледзе у певца три дочери – Инга, Софья и Арина.

Первое совместное интервью, в котором супруги рассказали о своих отнощениях, Альбина и Валерий дали HELLO! в ноябре 2018 года, спустя четыре года брака.

Валерий Меладзе и Альбина ДжанабаеваАльбина Джанабаева



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / Лукашенко о порассуждал о другой жизни белорусов: Нас запрягали бы в телегу и погоняли кнутом

27.07 / Несовместимое

25.07 / Мнение: Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

19.02 / Неизвестные отправляют сообщения знакомым Юлии Навальной с ее телефона

15.10 / Появилось фото первой в мире шестимодульной камеры Huawei Mate 40 Pro

29.06 / ЦИК пригрозила уголовным делом россиянке, трижды проголосовавшей по поправкам в Израиле

01.12 / Свято место, оказавшееся пустым

13.04 / Кристина Агилера о своей фигуре: “Я ненавидела быть суперхудой”

28.01 / Лариса Гузеева решила поголодать ради похудения

10.12 / Redmi K40 Pro лишится фирменной выдвижной камеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика