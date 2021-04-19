Альбина Джанабаева поделилась первым фото новорожденной дочери

Неделю назад, 12 апреля, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе снова стали родителями. В День Космонавтики у супругов родилась дочь. Это третий ребенок Альбины и шестой – Валерия. Радостной новостью спустя два дня после родов сначала поделилась в Instagram сама певица, а чуть позже это сделал и ее муж.

Накануне Альбина опубликовала в социальной сети первый снимок малышки, имя которой ее подписчики не знают до сих пор, и поблагодарила всех за поздравления:

Счастье… Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас #любовь,

– написала она, добавив еще фотографии воздушных шаров.

Напомним, о том, что Альбина снова ждет ребенка, она также сообщила сама на своей странице в Instagam 15 марта этого года. Для 42-летней Альбины и 55-летнего Валерия это третий общий ребенок. У артистов также есть двое сыновей – 17-летний Константин и 6-летний Лука. При этом сам Валерий стал отцом уже в шестой раз. От первого брака с Ириной Меледзе у певца три дочери – Инга, Софья и Арина.

Первое совместное интервью, в котором супруги рассказали о своих отнощениях, Альбина и Валерий дали HELLO! в ноябре 2018 года, спустя четыре года брака.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Альбина Джанабаева