“Когда твой старший внук годится в родители твоим детям!”. Опубликовано редкое семейное фото Пугачевой

“Дочки-матери”, – написала она.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

“Когда твой старший внук годится в родители твоим детям!” – отметила подписчица zhabskaialiudmila.

Контекст:Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Свою старшую дочь Кристину Пугачева родила 25 мая 1971 года от литовского артиста циркового жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса.

Двойняшки Лиза и Гарри – дети Пугачевой от нынешнего супруга, шоумена Максима Галкина. Их 18 сентября 2020 года родила суррогатная мать.

Сына Никиту (1991) Орбакайте родила в отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым, а Дени (1998) – в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Отец дочери Орбакайте, Клавдии, – бизнесмен Михаил Земцов. Орбакайте вышла за него замуж в 2005 году.

Орбакайте редко публикует фото с мамой, братом и сестрой, а также с сыновьями. Она чаще показывает свою дочь.

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