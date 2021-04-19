 

В США два человека погибли в результате ДТП при участии Tesla на автопилоте

19.04.2021, 10:02, Новости дня
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Авария произошла в 23.25 недалеко от города Те-Вудлендс. По предварительным данным, автомобиль двигался на высокой скорости, не смог преодолеть поворот в тупике, съехал с дороги и врезался в дерево, после чего загорелся.

В полиции KPRC 2 сказали, что “никто не управлял” полностью электрическим Tesla 2019 года, когда произошла авария. Правоохранители считают, что Tesla была на автопилоте.

В результате аварии погибли двое мужчин. Родственник одного из них рассказал журналистам, что спасатели четыре часа пытались потушить горящий автомобиль. 

Пожарные отметили, что они долго не могли погасить пожар, так как батареи автомобиля продолжали воспламеняться. В итоге им пришлось позвонить в Tesla, чтобы спросить, как затушить батареи.

Журналист KPRC 2 Девен Кларк опубликовал в своем Twitter фото с места аварии.

Two men killed after Tesla that may have been in autonomous driving or self driving mode didn’t adhere to a curve, slammed into a tree then burst into flames in the Woodlands, officials say. Firefighters say they had to call Tesla to figure out how to oust the blaze. @KPRC2 pic.twitter.com/nmhDxKeTHT

— Deven Clarke (@KPRC2Deven) April 18, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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