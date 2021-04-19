В 2014 году российский спецназ пытался захватить ракетную батарею в Херсонской области – Муженко

“Было первое боевое столкновение с применением оружия стрелкового. Это в районе позиционного района батареи реактивной “Смерч”, которая была в распоряжении командования оперативно-мобильной группировки “Полесье”. […] Была попытка группы российского спецназа захватить именно эту батарею. А она прикрывалась спецназом 8-го полка спецназначения. Это было первое столкновение с оружием. Без потерь с нашей стороны, с российской не знаем, там никого потом не нашли. Это было ночью”, ‒ рассказал он.

По словам украинского генерала, эта батарея могла “накрыть” крымский город Джанкой, на аэродроме которого была тогда база россиян.

“Там были их вертолеты, личный состав. На меня выходил генерал Куцин (начальник Генштаба ВСУ в 2014 году Михаил Куцин. ‒ “ГОРДОН”) и сказал, что он разговаривал с генералом Герасимовым (начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. ‒ “ГОРДОН”), и тот просил, чтобы мы отвели наши реактивные системы, эту батарею из того района. Что может быть какая-то ошибка и может быть нанесен удар по Джанкою. Я тогда говорил: “Мы ничего не будем отводить”. Специально эти позиции были определены, чтобы доставали до Джанкоя в случае каких-то движений, чтобы мы могли накрыть ударом реактивной системы “Смерч” сосредоточение россиян в районе Джанкоя”, – объяснил Муженко.

Контекст:Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Участие в оккупации принимали “зеленые человечки”, которые впоследствии были признаны Москвой как российские силовики. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Во время оккупации Крыма Муженко был замначальника Генштаба ВСУ.

РСЗО “Смерч” – ракетная система, позволяющая вести стрельбу на расстояние до 120 км.

—