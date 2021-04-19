“Я достаточно бодрый” – Преснякову-старшему удалили почку из-за опухоли

“Почку отняли одну. Но люди живут без нее”, – заявил Пресняков-старший.

По его словам, когда у него начал болеть левый бок, он подумал, что причиной являются камни в почке, но во время обследования у него обнаружили опухоль.

“Злокачественную, первостадийную”, – подчеркнул Пресняков.

По словам артиста, он некоторое время не говорил супруге о своем диагнозе. Сейчас Пресняков проходит химиотерапию.

“Я достаточно бодрый. Жалею, что не играю в футбол. Чувствую, что слабоват”, – резюмировал он.

Контекст:Владимир Пресняков-старший родился в 1946 году в городе Ходоров Львовской области (Украинская ССР).

Он известен как саксофонист и композитор ансамбля “Самоцветы”.

В 2018 году Пресняков-старший перенес инсульт.

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